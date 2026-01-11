Asensio'dan resital

Fenerbahçe'de sezonun en isabetli transferlerinin başında gelen Marco Asensio, harika futbolunu her hafta sahaya yansıtıyor. Orta alanda takımının geçiş oyununda en kritik isim olan İspanyol futbolcu, G.Saray derbisinde de harikalar yarattı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin harika vole golünde muhteşem bir köşe vuruşu kullanan İspanyol futbolcu, farkın açılmasına katkı verdi. Sahaya adım attığı son 5 resmi maçtaki 6. skor katkısını sağlayan Marco Asensio, toplamda 2 gol ve 4 asistlik katkı vermiş oldu. Skor katkısının yanı sıra yaptığı baskı ile de uzun süre tribünlerden alkış topladı. 29 yaşındaki oyuncu sahanın en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı.