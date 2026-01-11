CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Asensio'dan resital

Jayden Oosterwolde'nin 48. dakikada attığı harika golde güzel bir orta yapan Asensio, son 5 resmi maçtaki 6. skor katkısını sağladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de sezonun en isabetli transferlerinin başında gelen Marco Asensio, harika futbolunu her hafta sahaya yansıtıyor. Orta alanda takımının geçiş oyununda en kritik isim olan İspanyol futbolcu, G.Saray derbisinde de harikalar yarattı. Karşılaşmanın 48. dakikasında Jayden Oosterwolde'nin harika vole golünde muhteşem bir köşe vuruşu kullanan İspanyol futbolcu, farkın açılmasına katkı verdi. Sahaya adım attığı son 5 resmi maçtaki 6. skor katkısını sağlayan Marco Asensio, toplamda 2 gol ve 4 asistlik katkı vermiş oldu. Skor katkısının yanı sıra yaptığı baskı ile de uzun süre tribünlerden alkış topladı. 29 yaşındaki oyuncu sahanın en iyi isimlerinden birisi olmayı başardı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
