Haberler Fenerbahçe Asensio mercek altında

Müthiş bir ilk yarı geçiren ve Fenerbahçe’yi sırtlayan Marco Asensio’nun bu performansı ülkesi İspanya’da yankı uyandırdı. İspanyol medyası, Asensio’nun milli takımın Dünya Kupası kadrosunda olabileceğini yazdı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germian'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. 20 maçta sarı-lacivertli formayı terleten İspanyol yıldız, 9 kez ağları sarsarken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Skor katkısının yanı sıra takım organizasyonlarında başrolde olan 29 yaşındaki oyuncunun bu performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

PERFORMANSI TAKİP EDİLİYOR

İspanyol medyası, Asensio için, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var" yorumunda bulundu. Haberlerde; Asensio'nun F.Bahçe'de ustalık gösterisi yaptığı da belirtildi ve "Teknik direktör Luis de la Fuente'nin gözlem altına aldığı isimlerden biri" denildi. Asensio'nun Dünya Kupası kadrosuna yer alabileceği vurgulandı.

