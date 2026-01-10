Asensio mercek altında

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germian'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. 20 maçta sarı-lacivertli formayı terleten İspanyol yıldız, 9 kez ağları sarsarken, 5 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Skor katkısının yanı sıra takım organizasyonlarında başrolde olan 29 yaşındaki oyuncunun bu performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

PERFORMANSI TAKİP EDİLİYOR

İspanyol medyası, Asensio için, "Yetkililer Asensio'nun performansını takip ediyor. Bireysel olarak zirveye çıkmış durumda. Güvenilir bir grafik çiziyor. Önünde birçok rakibi var" yorumunda bulundu. Haberlerde; Asensio'nun F.Bahçe'de ustalık gösterisi yaptığı da belirtildi ve "Teknik direktör Luis de la Fuente'nin gözlem altına aldığı isimlerden biri" denildi. Asensio'nun Dünya Kupası kadrosuna yer alabileceği vurgulandı.