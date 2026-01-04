Szymanski’ye Frankfurt talip

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı ve yolların ayrılmasının beklendiği Sebastian Szymanski ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya'dan Eintracht Frankfurt, Polonyalı maestroya talip oldu. Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için maaş araştırması da yapan Frankfurt'tan bonservis için 10 milyon euro istedi. Almanlar, 10 milyon euro'yu fazla buldu ve indirim istiyor. Sarı Kanarya, Szymanski'nin zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferine de sıcak bakıyor. Bu sezon 24 maçta süre bulan Szymanski, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.