Fenerbahçe’ye ek kontenjan

Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final maçı biletleri için taraftarlarına ek kontenjan müjdesi verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe, Samsunspor ile oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final maçı biletleri için taraftarlarına ek kontenjan müjdesi verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, 6 Ocak Salı günü saat 20.30'da Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçının biletleri geçtiğimiz günlerde çıkmış, taraftarımızın ilgisi karşısında tükenmiştir. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının biletlere yoğun talep göstermesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu maç için ek bilet kontenjanı açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
