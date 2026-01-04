Duran, Kolombiya’ya hazır

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bir süredir Kolombiya Milli Takımı kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın durumu yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki genç golcünün performansını artırması halinde milli takıma geri dönebileceği ifade edildi. Duran'ın milli takımdaki durumu, İspanyol basınında değerlendirildi. AS Gazetesi'nde yer alan haberde, Kolombiya Milli Takımı'nın Duran'ın son oynadığı maçın ardından altı karşılaşmaya çıktığı hatırlatıldı. Bu süreçte yıldız golcünün kadroda yer almadığına dikkat çekildi. Bu sezon Fenerbahçe'de 15 maçta süre alan yıldız santrfor, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.