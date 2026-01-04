CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Duran, Kolombiya’ya hazır

Duran, Kolombiya’ya hazır

Bir süredir Kolombiya Milli Takımı kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın durumu yeniden gündeme geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Duran, Kolombiya’ya hazır

Bir süredir Kolombiya Milli Takımı kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın durumu yeniden gündeme geldi. Fenerbahçe forması giyen 22 yaşındaki genç golcünün performansını artırması halinde milli takıma geri dönebileceği ifade edildi. Duran'ın milli takımdaki durumu, İspanyol basınında değerlendirildi. AS Gazetesi'nde yer alan haberde, Kolombiya Milli Takımı'nın Duran'ın son oynadığı maçın ardından altı karşılaşmaya çıktığı hatırlatıldı. Bu süreçte yıldız golcünün kadroda yer almadığına dikkat çekildi. Bu sezon Fenerbahçe'de 15 maçta süre alan yıldız santrfor, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
G.Saray'dan Timber'a veto!
DİĞER
Beşiktaş’tan transferde ters köşe! Eski Trabzonsporlu radarda
Son dakika: ABD Venezuela'ya saldırdı! Trump Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu | Önce Guantanamo'ya sonra New York'a yargılanmaya gidiyor
F.Bahçe'ye sürpriz golcü önerisi!
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! Osimhen için Almanya'dan bomba iddia! 01:36
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:24
Arsenal zirvede hata yapmadı! Arsenal zirvede hata yapmadı! 01:24
Katalan derbisinde kazanan Barça! Katalan derbisinde kazanan Barça! 01:22
Daha Eski
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 01:14
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 01:14
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 01:14
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 01:14
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı! 01:14
Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... Duran'a büyük müjde! Kısa süre içerisinde... 01:14