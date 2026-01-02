Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor... Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefinde Avrupa'da ün yapmış isimler var. Bunlardan biri de sezon başında Chelsea'den Milan'a transfer olan Fransız yıldız Christopher Nkunku... Teknik direktör Domenico Tedesco'nun listesinde ilk sırada yer alan Fransız yıldız için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Serie A devine tam tamına 25 milyon euro bonservis önerdi.

KAPI BİR KEZ DAHA ÇALINACAK İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise; Milan, bu teklifi kabul etmedi. Bu yanıt sonrasında Tedesco'yla görüşen yönetim, İtalyan teknik adamın ısrarcı olmasından sonra fiyat artırma kararı aldı. Sarı- lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için Milan'ın kapısını bu kez 30 milyon euro ile çalacak.