Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın son olarak Fransız golcü için rekor bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde de başarı hedefleyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor... Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin hedefinde Avrupa'da ün yapmış isimler var. Bunlardan biri de sezon başında Chelsea'den Milan'a transfer olan Fransız yıldız Christopher Nkunku... Teknik direktör Domenico Tedesco'nun listesinde ilk sırada yer alan Fransız yıldız için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, Serie A devine tam tamına 25 milyon euro bonservis önerdi.

Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

KAPI BİR KEZ DAHA ÇALINACAK

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre ise; Milan, bu teklifi kabul etmedi. Bu yanıt sonrasında Tedesco'yla görüşen yönetim, İtalyan teknik adamın ısrarcı olmasından sonra fiyat artırma kararı aldı. Sarı- lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için Milan'ın kapısını bu kez 30 milyon euro ile çalacak.

Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

İtalyanların 35 milyon euro inadı kırılırsa, Nkunku Fenerbahçe'ye imzayı atacak. Fransız oyuncu, transferin gerçekleşmesi halinde ise; F.Bahçe'nin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek.

Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

TEDESCO'NUN JOKERİ OLACAK

Sol kanat, santrfor ve 10 numara bölgesinde görev yapabilen Christopher Nkunku, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun jokeri olacak

Fenerbahçe'den Nkunku için çılgın teklif!

KARİYERİ ZİRVE YAPTI

Nkunku, Leipzig'de en iyi performansını Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamla tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Fransız yıldız, 27 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

