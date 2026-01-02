Karouani'ye 4 yıllık öneri

Sarı-lacivertliler, Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Souffian El Karouani'ye 4 yıllık sözleşme teklif etti. Bu transfer ocak ayında gerçekleşmezse sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki sol bekli sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Sarı-lacivertliler, Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Souffian El Karouani'ye 4 yıllık sözleşme teklif etti. Bu transfer ocak ayında gerçekleşmezse sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki sol bekli sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.