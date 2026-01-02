Carlos ameliyata alındı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen dünya ünlü Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, bacağındaki kan pıhtısı için test yaptırmaya gitti. Yapılan testte Carlos'un kalbinde sorun olduğu görüldü ve Brezilyalı efsane apar topar ameliyata alındı. Carlos, "İyileşme sürecim iyi gidiyor. Kısa süre içinde sağlığıma kavuşacağım" dedi.
