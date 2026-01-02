Betis'ten 7 milyon euro

Suudi Arabistan'dan talipleri olan Sofyan Amrabat için Real Betis de harekete geçti. İspanyol ekibinin Faslı oyuncu için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro önereceği belirtildi. Ancak Arabistan'dan gelen teklifin 15 milyon euro olmasından dolayı sarı-lacivertliler, Betis'in bu teklifini kabul etmeyecek.
