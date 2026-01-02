Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, önceki gün yaptığı açıklamada; sezon sonunda olağanüstü seçim kararı aldığını duyurdu. Saran, bu seçimde aday olmayacak, yönetiminde bulunan Ertan Torunoğulları ya da Murat Salar, başkanlık için öne çıkacak.

Bu Fenerbahçe'nin son üç yıldaki üçüncü seçimi olacak. 2024'te 'olağan' seçimde Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna bir kez daha oturmuştu. Ancak 2024-25 kaybedilen şampiyonluk ve yaşananların ardından dönemin başkanı Ali Koç, 'olağanüstü' seçim kararı almış ve eylül 2025'teki seçimde Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı olmuştu.

Saran'ın da seçim kararı almasının ardından haziran ayında yapılacak olan kongrede koltuğa oturacak olan başkan, 2027'de tüzük gereği 'olağan' seçime gidecek. Böylece Fenerbahçe, 4 yılda 4 seçim yapmış olacak.