TAKIMDAKİ EN YETENEKLİ OYUNCU: Bartuğ Elmaz.
TAKIMDAKİ EN ÇALIŞKAN OYUNCU: Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan.
TAKMA ADIN: Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar.
HANGİ SÜPER GÜCÜN OLSUN ISTERDİN: Babamı geri getirmek isterdim.
EN ÇOK ETKILENDİĞİN STAT: Burası. Ben Salzburg'dan geldim, iki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım, buradaki atmosfer çılgınca.
EN ÇOK GURUR DUYDUĞUN AN: Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi.
EN ÇOK PİŞMAN OLDUĞUN AN: Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi.