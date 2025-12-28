Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TAKIMDAKİ EN YETENEKLİ OYUNCU: Bartuğ Elmaz.

TAKIMDAKİ EN ÇALIŞKAN OYUNCU: Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan.

TAKMA ADIN: Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar.

HANGİ SÜPER GÜCÜN OLSUN ISTERDİN: Babamı geri getirmek isterdim.

EN ÇOK ETKILENDİĞİN STAT: Burası. Ben Salzburg'dan geldim, iki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım, buradaki atmosfer çılgınca.

EN ÇOK GURUR DUYDUĞUN AN: Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi.

EN ÇOK PİŞMAN OLDUĞUN AN: Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi.