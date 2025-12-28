CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mali'nin Neymar'ı

Mali'nin Neymar

Mali Milli Takımı ile birlikte Afrika Kupası’nda mücadele eden Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki sağ açığı Dorgeles Nene, sarılacivertlilerin YouTube hesabındaki soru-cevap etkinliğinde gelen sorulara yanıt verdi. İşte o cevaplar:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2025 Pazar 06:50
Mali'nin Neymar'ı

TAKIMDAKİ EN YETENEKLİ OYUNCU: Bartuğ Elmaz.

TAKIMDAKİ EN ÇALIŞKAN OYUNCU: Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan.

TAKMA ADIN: Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar.

HANGİ SÜPER GÜCÜN OLSUN ISTERDİN: Babamı geri getirmek isterdim.

EN ÇOK ETKILENDİĞİN STAT: Burası. Ben Salzburg'dan geldim, iki farklı ülke, iki farklı ambiyans. Burada ve orada da oynadım, buradaki atmosfer çılgınca.

EN ÇOK GURUR DUYDUĞUN AN: Fenerbahçe'yle kontratımı imzaladığımda. Keza burada gördüğüm sıcak karşılama. Aynı şekilde ilk 11'de çıktığım ilk maçta atmış olduğum gol. Ve tabii oğlumun dünyaya gelmesi.

EN ÇOK PİŞMAN OLDUĞUN AN: Pişmanlık olarak değil ama üzgün hissettiğim şey, babamın erken vefat etmesi.

