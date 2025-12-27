CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İlk 5'te 3 Fenerbahçeli var

İlk 5’te 3 Fenerbahçeli var

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla golle biten atak aksiyonunda bulunan oyuncular belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
İlk 5’te 3 Fenerbahçeli var

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla golle biten atak aksiyonunda bulunan oyuncular belli oldu. İlk sırada Başakşehir'den Shomurodov (19) var. İkinci sırada 18'le Asensio, üçüncü basamakta 17'yle Talisca ile Barış Alper bulunuyor. Skriniar da 16 kezle 5'inci. İlk 5'te 3 Fenerbahçeli oyuncunun bulunması sarı-lacivertlilerin ne kadar etkili atak yaptığının göstergesi oldu.

