Talisca: Şu an düşünmüyorum

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca, 'Brezilya'ya dönecek misin?' sorusuna; "Şu anda değil. Şu anda odak noktam burada, odak noktam Fenerbahçe ile şampiyonluğu kazanmak. Henüz bu konuları düşünmüyorum" yanıtını verdi. Devamında; "Fenerbahçe'de gelişen büyük bir proje var. Kulüp 11 yıldır şampiyon olamadı ve ben de bu görev için geldim" ifadelerini kullandı.
