Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Verilmeyecek hesabım yok

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Atatürk Olimpiyat Stadı’na gitti. Saran, “Devlet çağırırsa hemen gelirim. Verilmeyecek hesabım yok” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 06:50
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran dün uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Yaklaşık 2 saat süren ifadesinin ardından, kan ve saç testi de veren Sadettin Saran, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. Başkan Saran, serbest kalır kalmaz Atatürk Olimpiyat Stadı'na gitti. Saran, "Devlet çağırırsa, nerede olursak olalım, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok. Başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim" dedi. Taraftarlara teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı, "Taraftarların bana sahip çıkmasını ömrüm boyunca unutmayacağım. İnşallah şampiyon olacağız ve onları mutlu edeceğiz. İyi ki bu camianın bir parçasıyım. Hayatımdaki en büyük onur ve gurur bu kulübün başkanı olmak" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Sadettin Saran için bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu bilgiler verildi: "Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

TARAFTARLARDAN SEVGİ SELİ

Fenerbahçe taraftarları, Başkan Sadettin Saran'a tam destek verdi. Hem Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hem de sosyal medyada sarılacivertliler, Saran'ın yanında olduklarını gösterdi. Başkan Saran da tribünlere giderek teşekkür etti.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
