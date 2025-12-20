CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Gözler Matador'da

Gözler Matador'da

Oynadığı son 8 karşılaşmada 10 gollük katkı veren Marco Asensio, teknik direktör Domenico Tedesco ve Fenerbahçeli taraftarların Eyüp karşısında en güvendiği isim

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Gözler Matador'da

Sezon başında büyük uğraşlar sonunda Paris Saint-Germain'den transfer edilen Marco Asensio, son haftalarda büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın 7'sinde skor katkısı veren İspanyol oyuncu, sarı-lacivertlilerin en formda ismi. Teknik direktör Tedesco'nun da Eyüp deplasmanında en güvendiği isim konumunda bulunan matador, şu ana kadar 7 gol atarken 4 defa da asist yaptı.

BİR TEK DERBİYİ BOŞ GEÇTİ

Asensio, bu 8 maç içerisinde sadece Galatasaray derbisini boş geçti. Karagümrük, Beşiktaş, Kayseri, Çaykur Rizespor ve Konyaspor maçlarında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, Gaziantep FK, Başakşehir mücadelelerinde de asist yaptı. Asensio, Rize ve Konya maçlarında da attığı gollerin yanı sıra asist katkısı sağladı. Son haftalarda sergilediği performansla İspanyol yıldız, Fenerbahçe taraftarının en güvendiği isim.

