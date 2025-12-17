CANLI SKOR ANA SAYFA
Matador şov başladı

Matador şov başladı

Marco Asensio, vites yükseltti. Süper Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koyan İspanyol, F.Bahçe’nin başarısındaki baş mimarlardan biri oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Matador şov başladı

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kadroya katılan Marco Asensio, kalitesiyle fark yaratmaya başladı. İlk kez Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren İspanyol oyuncu, ilk skor katkısını ise 6'ncı haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde yaptı. Sonrasında Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını boş geçen matador, Karagümrük mücadelesiyle ise vites yükseltti. Karagümrük karşısında ligdeki ikinci golünü atan Asensio, ardından seriye bağladı ve Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 8 maçlık süreçte Asensio bir tek 1 Aralık'ta oynanan Galatasaray derbisini boş geçti. Toplamda 7 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Asensio, Talisca'nın ardından En-Nesyri'yle birlikte ligde F.Bahçe'nin en fazla gol atan ismi.

