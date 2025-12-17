Matador şov başladı

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kadroya katılan Marco Asensio, kalitesiyle fark yaratmaya başladı. İlk kez Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren İspanyol oyuncu, ilk skor katkısını ise 6'ncı haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde yaptı. Sonrasında Antalyaspor ve Samsunspor maçlarını boş geçen matador, Karagümrük mücadelesiyle ise vites yükseltti. Karagümrük karşısında ligdeki ikinci golünü atan Asensio, ardından seriye bağladı ve Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. 8 maçlık süreçte Asensio bir tek 1 Aralık'ta oynanan Galatasaray derbisini boş geçti. Toplamda 7 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Asensio, Talisca'nın ardından En-Nesyri'yle birlikte ligde F.Bahçe'nin en fazla gol atan ismi.