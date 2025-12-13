Fenerbahçe çok güçlü

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Brann'ı deplasmanda dört golle geçti. Bu farklı galibiyet Norveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Norveç basını, şu ifadeleri kullandı: FVN: "Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici bir yenilgi almasının temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla çok güçlüydü." Nettavisen: "Brann için Avrupa Ligi'nde kabus, Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Brann Avrupa'da küçük düşürüldü. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun beşinci dakikada attığı golle öne geçti. Ardından Anderson Talisca, hattrick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı." Bergens Tidende: "Kabus gibi bir gece: Tam anlamıyla berbat. Brann, Avrupa'da yoluna devam etmek için 3 puandan ilkini yaklaşmıştı ancak maç felaketle sonuçlandı."