Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe çok güçlü

Fenerbahçe çok güçlü

Fenerbahçe’nin Brann’ı 4 golle geçmesi Norveç basınında geniş yankı uyandırdı. Sarı-lacivertlilerin harika bir oyun oynadığı vurgulanırken, “Kabus gibi gece. Fenerbahçe çok güçlü” başlıkları atıldı

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe çok güçlü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Brann'ı deplasmanda dört golle geçti. Bu farklı galibiyet Norveç basınında da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Norveç basını, şu ifadeleri kullandı: FVN: "Kırmızı kart ve kabus gibi bir başlangıç Brann'ı mahvetti. İlk yarıda gelen erken bir gol ve Eivind Helland'ın kırmızı kart görmesi, Brann'ın Avrupa'da ezici bir yenilgi almasının temelini oluşturdu. Fenerbahçe 4-0'lık skorla çok güçlüydü." Nettavisen: "Brann için Avrupa Ligi'nde kabus, Fenerbahçe karşısında rezil oldu. Brann Avrupa'da küçük düşürüldü. Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun beşinci dakikada attığı golle öne geçti. Ardından Anderson Talisca, hattrick yaparak Brann'ı tamamen küçük düşürdü ve Fenerbahçe'ye büyük bir zafer kazandırdı." Bergens Tidende: "Kabus gibi bir gece: Tam anlamıyla berbat. Brann, Avrupa'da yoluna devam etmek için 3 puandan ilkini yaklaşmıştı ancak maç felaketle sonuçlandı."
