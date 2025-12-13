Deniz’e talip oldular

İrfan Can Eğribayat'la ocak ayında vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, Ederson'un arkasında bekleteceği ismi Kayserispor'da buldu. Sarı-lacivertliler, sezon başında Adana Demir'den Kayserispor'a gelen 17 yaşındaki Deniz Dönmezer için çalışma başlattı. Genç eldivenin de Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.
İrfan Can Eğribayat'la ocak ayında vedalaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, Ederson'un arkasında bekleteceği ismi Kayserispor'da buldu. Sarı-lacivertliler, sezon başında Adana Demir'den Kayserispor'a gelen 17 yaşındaki Deniz Dönmezer için çalışma başlattı. Genç eldivenin de Fenerbahçe'ye gelmek istediği öğrenildi.