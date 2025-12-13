Çizme’den iki aday daha

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe'nin listesinde Artem Dovbyk'in yanı sıra Inter'ın genç oyuncusu Pio Esposito ve Atalanta'nın forvet oyuncusu Gianluca Scamacca da var. Ancak İtalyanlar, iki oyuncunun transferinin zor olduğu ifade ediyor.
