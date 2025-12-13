Fenerbahçe Zeki Murat Göle yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, ilk olarak Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından ligdeki Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında yer aldı. Tedesco cezalı olunca Brann deplasmanında da kulübedeydi. Göle iki maçtan 6 puan almayı bildi. Göle, F.Bahçe'nin başındaki 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.
