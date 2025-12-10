CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Santrfor Talisca

Tedesco Jhon Duran’ın cezalı Youssef En Nesyri’nin de formsuz olmasından dolayı Brann maçında Anderson Talisca’yı santrfor olarak görevlendirecek. Brezilyalıyı Asensio destekleyecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de Başakşehir'le berabere kalarak zirvenin üç puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu kaybı unutturmak için gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarılacivertliler, yarın oynayacağı Brann maçını kazanarak hem taraftarının gönlünü almayı hem de ilk 8 hedefini canlı tutmak istiyor. Bu zorlu deplasman öncesinde ise teknik direktör Domenico Tedesco, kadro kurmakta zorlansa da sahaya süreceği ilk 11'i büyük oranda belirledi. İtalyan çalıştırıcı, santrfor bölgesinde ise radikal bir değişiklik yapacak.

SAĞ BEK MERT MÜLDÜR'E EMANET

Jhon Duran, Ferencvaros maçındaki kırmızı kartı sonrası aldığı 2 maçlık cezanın ilkini Brann deplasmanında çekecek. Duran'ın yanı sıra Başakşehir deplasmanında sakatlanan Semedo da yok. Tedesco, Portekizli'nin yerine Mert Müldür'ü sahaya sürecek. Duran'ın yokluğunda gol ayağı Talisca olacak. Formayı En-Nesyri'ye değil, Talisca'ya verecek olan İtalyan, sambacıyla özel bir görüşme de yaptı. Brezilyalı yıldızın hemen arkasında ise Asensio görev yapacak.

