Hedef Leite

Ocak ayı transfer döneminde stoper bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin, stoper listesindeki ilk ismin ise Union Berlin forması giyen Diogo Leite olduğu ortaya çıktı. Galatasaray'ın da ilgilendiği 26 yaşındaki sol stoper için Futbol Direktörü Devin Özek ilk teması gerçekleştirdi. Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizlinin devre arasında kadroya katılması planlanıyor. Alman medyasına yansıyan haberlere göre; Union Berlin, Diogo Leite'yle yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde başarıya ulaşamadı. Oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak elinden kaçırmak istemeyen Alman temsilcisi de bonservis kazanmak için Letie'yi ocak ayında satmaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Leite için Fenerbahçe'nin 3 milyon civarında bir bonservis ödemeyi planladığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

MİLLİ TAKIMDA SÜRE ALAMADI

Diogo Leite, Portekiz'in alt yaş kategorilerinde forma giyerken, A Milli Takım seviyesinde henüz oynayamadı. 3 kez milli takıma çağrılan ancak süre alamayan Leite, Portekiz Milli Takım'ıyla Dünya Kupası'nda forma giymek istiyor.

Bu sezon Union Berlin formasıyla Bundesliga'da 9, DFB Pokal'da ise 2 maça çıkan Diogo Leite, 990 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı.