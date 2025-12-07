Sonuçları kötü olur

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde açıklama yaptı. Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna değinen Saran, "Ben Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile iletişim halindeyim. Döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi. Başkan Saran, "Seçim zamanı 'Tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız' dedik. Bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

FEDERASYONLA GÖRÜŞTÜK

Başkan Sadettin Saran sözlerine şöyle devam etti: "Ama Galatasaray-Samsunspor maçında yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de fazlasıyla üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Bu yaşananlar Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün (dün) Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yaptı. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Türkiye'ye döndüğünde gerekeni, doğru olanı yapacağına inanıyoruz."

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ayrıca Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği'nde forma giyen Faruk Karadoğan için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.