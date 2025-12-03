Onuralp Bitim’den kötü haber

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Beko'da Onuralp Bitim'in sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.