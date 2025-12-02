Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, scout akınına uğradı... Süper Lig'de zirve yarışındaki en kritik müsabakada iki takımın da yıldız oyuncuları, takip altındaydı.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekipte, Avrupa'dan önemli ekiplerin listesinde olan milli orta saha İsmail Yüksek, Sevilla ile adı anılan Youssef En-Nesyri ve West Ham iddiası gündeme gelen Jayden Oosterwolde izlendi.