CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ererken karşılaşmada o futbolcular, scoutlar tarafından özellikle izlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadele, scout akınına uğradı... Süper Lig'de zirve yarışındaki en kritik müsabakada iki takımın da yıldız oyuncuları, takip altındaydı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekipte, Avrupa'dan önemli ekiplerin listesinde olan milli orta saha İsmail Yüksek, Sevilla ile adı anılan Youssef En-Nesyri ve West Ham iddiası gündeme gelen Jayden Oosterwolde izlendi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Galatasaray'da ise hakkında Leeds United iddiaları çıkan Gabriel Sara, sezon başında Suudi ekibi NEOM'un almayı çok istediği Barış Alper Yılmaz ve attığı gollerle devlerin gündemine gelen Victor Osimhen kulüp temsilcileri tarafından canlı olarak takip edildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine scout akını!

Yetkililer 90 dakika boyunca performanslar üzerine not tutarken devre arasında oyuncuların bir kısmı ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanabilir.

G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor!
Buruk: Canımızı zor kurtardık
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray U19 maçında kavga çıktı! Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler...
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Buruk: Canımızı zor kurtardık
Tedesco: Şakasına bir takım değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 23:27
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 23:18
Uğurcan Çakır: Son dakikadaki golle üzüldük! Uğurcan Çakır: Son dakikadaki golle üzüldük! 22:54
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 22:51
Duran: 10 dakika daha olsa... Duran: 10 dakika daha olsa... 22:47
Daha Eski
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 22:45
İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi... İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi... 22:38
Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz! Kazımcan: Lider geldik, lider dönüyoruz! 22:34
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 22:34
"Takımımla gurur duyuyorum" "Takımımla gurur duyuyorum" 22:30
Sane: Sonuçta kaybetmedik! Sane: Sonuçta kaybetmedik! 22:28