Deplasman tribününe ekstra hoparlör yok

Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz yılların aksine bu kez Galatasaray deplasman tribünü önüne ekstra hoparlörler yerleştirmedi. Daha önce Kadıköy'de onlarca hoparlör Galatasaray tribünü önüne yerleştirirken bu mücadelede diğer köşelere konulan sayıda hoparlör deplasman tribününün önünde yer aldı. Bu arada Kadıköy'e 30 otobüs ile giden Galatasaray taraftarı, dün takımlarını başarıyla destekledi. 27'de Sane'nin golüyle coşan sarı-kırmızılılar 90+5'te gelen şok golle üzüldü.
