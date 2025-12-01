Fenerbahçe'de herkes aç

İngiliz medyasından The Athletic'e konuşan Tedesco, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesi varsa ve 11 yıldır şampiyon olamıyorsanız, herkes şampiyonluk için açtır! Bunu günlük hayatta hissedersiniz çünkü nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarları vardır. Stadyuma giderken, her iç saha maçında bu heyecanı hissedersiniz" dedi.
