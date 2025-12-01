CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz

Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz

Dev derbide Galatasaray'ı ağırlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, kritik mücadele öncesi dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 19:20
Domenico Tedesco'dan derbi öncesi açıklama: Rakibimizi umursamıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Geçmiş yıllarda ben burada yoktum. Son günlerde bazı geçmiş derbileri izledik, daha iyi anlayabilmek adına. Umarım mutlu olan Fenerbahçe ailesi olur. En önemli şey bu bizim için." ifadelerini kullandı.

"RAKİBİMİZİ UMURSAMIYORUZ"

"Biz rakibimizi umursamıyoruz. Kendimize odaklanamıyoruz. Galatasaray, Stuttgart, Nice, Başakşehir fark etmez. Kendimize odaklanıyoruz. Birlik olmuş tek takım olarak hareket etmemiz önemli. Güçlü ve iyi bir yedek kulübemiz var. Maç bence ilk 60 dkaika belirlenmeyecek, yedek kulübesi de önemli olacak. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Taktiğin önemi yüzde 15-20 olacak, daha önemlisi enerji olacak."


