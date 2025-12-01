Derbide parola sabır

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, bugün ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarılacivertliler, 1 puan gerisinde olduğu rakibini yenip, uzun bir zaman sonra liderliği ele geçirmek istiyor. Tüm planlar da bu dev mücadeleyi kazanmak üzerine yapıldı.

Camia ve taraftarlar kenetlendi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, hafta sonunu Samandıra'da geçirip, futbolculara moral aşıladı. Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncularını maça hazır hale getirdi.

40 yaşındaki teknik adam, derbide galibiyetin anahtarını 'sabır' olarak belirledi. Oyuncularıyla dün yaptığı konuşmada ise Tedesco'nun, "Acele etmeyeceğiz. Maç 90 dakika ve sabırla oynayacağız. Plana sadık kalalım ve maçı kazanalım" dediği öğrenildi. Tedesco, öğrencilerine Beşiktaş ve Rize maçlarını da hatırlatarak, "Geriye düşsek bile maçı kazanabiliriz. Daha önce yaptık. Panik futbolu istemiyorum. Sabırlı oynayıp, plana göre hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.