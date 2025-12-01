CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Derbide parola sabır

Derbide parola sabır

Fenerbahçe, bugün ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarılacivertliler, 1 puan gerisinde olduğu rakibini yenip, uzun bir zaman sonra liderliği ele geçirmek istiyor. Tüm planlar da bu dev mücadeleyi kazanmak üzerine yapıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbide parola sabır

Fenerbahçe, bugün ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Kadıköy'deki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Sarılacivertliler, 1 puan gerisinde olduğu rakibini yenip, uzun bir zaman sonra liderliği ele geçirmek istiyor. Tüm planlar da bu dev mücadeleyi kazanmak üzerine yapıldı.

Camia ve taraftarlar kenetlendi. Başkan Sadettin Saran ve yönetimi, hafta sonunu Samandıra'da geçirip, futbolculara moral aşıladı. Teknik direktör Domenico Tedesco da oyuncularını maça hazır hale getirdi.

40 yaşındaki teknik adam, derbide galibiyetin anahtarını 'sabır' olarak belirledi. Oyuncularıyla dün yaptığı konuşmada ise Tedesco'nun, "Acele etmeyeceğiz. Maç 90 dakika ve sabırla oynayacağız. Plana sadık kalalım ve maçı kazanalım" dediği öğrenildi. Tedesco, öğrencilerine Beşiktaş ve Rize maçlarını da hatırlatarak, "Geriye düşsek bile maçı kazanabiliriz. Daha önce yaptık. Panik futbolu istemiyorum. Sabırlı oynayıp, plana göre hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
İşte dev derbinin ilk 11'leri!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
F.Bahçe'de derbinin parolası: Kanatlar!
Özbek derbiye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:58
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:58
R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! R. Madrid, Girona'ya diş geçiremedi! 00:57
Dev maçta kazanan Napoli! Dev maçta kazanan Napoli! 00:46
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:46
Daha Eski
Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! Sergen Yalçın'dan transfer itirafı! 00:31
Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! Beşiktaş'tan R. Silva ve transfer açıklaması! 00:31
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 00:31
Kartal deplasmanda galip! Kartal deplasmanda galip! 00:31
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:31
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 00:31