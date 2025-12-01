CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kritik derbide karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını şekillendirecek mücadele öncesi iki kulübün başkanı da kesenin ağzını açtı. Samandıra ve Kemerburgaz'da prim dopingi yaşanıyor. İşte detaylar… (FB, GS spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 09:55
Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'ndaki dev derbide kozlarını paylaşmaya hazırlanırken saha içi rekabet kadar kulüp başkanlarının motivasyon hamleleri de gündeme damga vurdu.

Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

FENERBAHÇE'DE PRİM HAREKETLİLİĞİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra'yı ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, kritik randevu öncesi takıma güvendiğini vurgulayan Saran'ın 3 milyon Euro'luk prim açıkladığı öğrenildi.

Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Ancak kulislerde konuşulanlara göre bu rakamın son söz olmadığı, bazı Fenerbahçeli iş insanlarının devreye girerek prim miktarını daha da yukarı çekebileceği ifade ediliyor.

Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

GALATASARAY'DA "AÇIK ÇEK" MOTİVASYONU

Derbi öncesi benzer bir hareketlilik Galatasaray cephesinde de yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek ve yöneticilerin, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne giderek takıma moral vereceği ve prim kararını açıklayacağı belirtildi.

Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Özbek'in galibiyet için oyunculara "açık çek" vereceği, hatta "Kazanın, rakamı siz yazın" ifadeleriyle takımın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı planladığı aktarıldı.

Türkiye'nin en pahalı derbisi!
