Derbi ateşi primlerle alevlendi! Saran ve Özbek’ten takımlara dev motivasyon…

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'ndaki dev derbide kozlarını paylaşmaya hazırlanırken saha içi rekabet kadar kulüp başkanlarının motivasyon hamleleri de gündeme damga vurdu.

FENERBAHÇE'DE PRİM HAREKETLİLİĞİ Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün Samandıra'yı ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, kritik randevu öncesi takıma güvendiğini vurgulayan Saran'ın 3 milyon Euro'luk prim açıkladığı öğrenildi.