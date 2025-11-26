CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 27 Kasım Perşembe günü sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:07 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 09:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk edecek

Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak.

LEVENT KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerde UEFA listesine sezon başında adı yazılmayan Levent, Cenk Tosun'un 2 ayı aşkın sürecek sakatlığı nedeniyle bu oyuncunun yerine listeye eklendi.

Levent, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda Ferencvaros karşısında forma giyebilecek.

SAVUNMA ALARMI

Fenerbahçe, eksikler nedeniyle Ferencvaros karşısında savunma hattını kurmakta güçlük çekiyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi, Jayden Oosterwolde'nin cezası, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı, Rodrigo Becao'nun ise listede olmaması nedeniyle savunmaya çözüm arıyor.

Fenerbahçe'nin, söz konusu eksikler nedeniyle kaptan Milan Skriniar'ın yanında savunma oyuncusu olarak Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir, alternatifleri bulunuyor.

ORTA ALANDA DA EKSİK

Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle savunmada oluşan problem, orta sahada da bulunuyor.

İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunda orta saha göbeğinde problem yaşayan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz da listede yer almıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, söz konusu eksikler nedeniyle Edson Alvarez'in yanında Marco Asensio'yu oynatması bekleniyor.

"Bir çuval inciri..."
G.Saray Belçika'da gündem oldu! İşte atılan manşetler
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Transfer planları altüst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? Kopenhag-Kairat maçı ne zaman? 08:47
Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! Usta yazarlar G.Saray maçını yorumladı! 08:31
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:27
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:27
Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi Karabağ, Napoli'ye diş geçiremedi 01:24
Prag'da sessiz gece! Prag'da sessiz gece! 01:21
Daha Eski
Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız Buruk: Kendi yanlışlarımıza bakmalıyız 01:20
G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu G.Saray fırsat tepti! İşte güncel puan durumu 01:20
G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar G.Saray kırmızı bekledi! Maçta skandal karar 01:20
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:20
İşte UEFA ülke puanında son durum İşte UEFA ülke puanında son durum 01:20
Kaan Ayhan derbide olacak mı? Kaan Ayhan derbide olacak mı? 01:20