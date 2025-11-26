Bizi umutlandırdı

Fenerbahçe, dün GAİN ile futbol takımının şort sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

Stadyumda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri Sinan Öncel ve Turgay Terzi, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul katıldı. Toplantıda konuşan yönetici Turgay Terzi, şunları söyledi: "Hafta sonu yaşadığımız mutluluğa değinmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcuların gösterdiği başarıyı kutluyorum.

2-0 geriye düşmemize rağmen Çaykur Rizespor karşısında takımımızın inancı, taraftarların ve bütün camianın inancı, ikinci yarıdaki duruş bizi gelecek adına umutlandırdı. O direnç gelecekteki başarıların göstergesi. Fenerbahçe olarak hedefimiz her kulvarda şampiyonluk olurken iletişim ve marka değerimizi de büyütmek önemli bir detay. Bugün imzaladığımı bu sözleşme de bunun göstergesi. GAİN önemli bir firma.

GAİN ile birlikte yol almaktan çok mutluyuz."

GÜZEL BİR MAÇ OLSUN

Fenerbahçeli yönetici Sinan Öncel, 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine ilişkin konuştu ve "Sportmence, güzel bir maç olmasını arzu ediyoruz.

Tartışmasının az olduğu bir maç diliyoruz. Yönetim kurulumuz her maçta tartışmaların çok dışında, hocamız da aynı şekilde.

Sezon sonunda mutlu sona ulaşması için herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

HER ZAMAN SPORU DESTEKLEYECEĞİZ

GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul imza töreninde şöyle konuştu: "Gücümüz, imkanımız el verdiği, Rabbim müsaade ettiği ölçüde her zaman sporu destekleyeceğiz. Gençleri ve sporu destekleyeceğiz. Bu yolculukta sizlerle olduğumuz için mutluyuz. GAİN dilerim ki kulübe uğur getirir, hepimize uğur ve bereket getirir."