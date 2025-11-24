Spor yazarları Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bayadır Fenerbahçe'yi ilk yarıdaki kadar kötü görmemiştim. Eksikler var elbette ama geçtiğimiz gün oynayan rakibin Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Çaykur Rizespor takımı sürekli topun arkasına geçti, iyi savunma yaptı. Kanatlardan hızlı hücum etti. Haftalardır Fenerbahçe kalesine gelen ilk top gol oluyor. İstatistiklere baktım, kalesine gelen ilk toplardan en çok gol yiyen takım Fenerbahçe. Tedesco'nun buna bir çözüm bulması gerekiyor. Hakem Çağdaş Altay Rize'nin 2. golü öncesi mabadından bir frikik uydurdu. Uydurdu diyorum zira topun Fred'in eline değmediği net bir şekilde görülüyor. Bakın bu hatalar şampiyonluğun el değiştirmesine neden oluyor. O yüzden küçük hata deyip geçmek olmaz. Neyseki ikinci yarı uyanan ve golleri arka arkaya bulan sarılacivertliler hakemin şeytanlık yapmasını engelledi.
Tedesco'nun kötü oynayan Mert'in yerine Levent'i sağ tarafa atması, Archie Brown'la beraber Talisca'yı oyuna alması maçın hamlesiydi. Fred'in geçen haftaki mükemmel oyunundan eser yoktu. Artık bir istikrar yakalaması gerekiyor. Rize ekibi 10 kişi kaldıktan sonra zaten üstünlüğü ele alan sarı- lacivertliler, rahat bir şekilde maçı kazanmasını bildi. Bu maçla ilgili söylenecek en olumlu şey Fenerbahçeli oyuncuların hiçbir dakika oyunu bırakmamasıydı. Görünen o ki Tedesco Alman disiplinini takıma aşılamış. Skor ne olursa olsun, durum oyununu oynayabiliyorlar. Derbi öncesi deplasmanda alınan bu galibiyet önemliydi. Şimdi haftaya Galatasaray ile liderlik karşılaşmasına çıkılacak.
GÜRCAN BİLGİÇ - KABUSTAN UYANIŞA
On beş dakikada "iki'de iki" yapınca Rizespor, eski "kabuslarıyla" yeniden buluştu Fenerbahçe. Kritik maçların şok kayıpları envanterde vardı çünkü. Derbi öncesinde, Kadıköy'de "liderlik" hazırlıkları yapılırken, Tedesco'nun seçimleri de tartışılır haldeydi, başta Levent ile Mert Müldür olmak üzere futbolcuların performansları da. Duran'ı sırtı dönük santrafor modunda, çok verimli olarak kullanmaya başladılar. Nene artık sağ çizgi oyuncusu değil, merkezde tamamlayıcı ikinci santrafor rolündeydi. Semedo'nun yokluğundan mı bilemeyiz, sağ kanat aksiyonlarından vazgeçmiş halde oynadılar neredeyse tüm maçı. Fenerbahçe'nin takım olarak skora itiraz etmesi, Duran'ın kaçırdığı müthiş pozisyonla başladı. 24. Dakikaydı ve "yenebiliriz" duygusuna yeniden kavuştular. Skriniar, duvarı ören Rizespor direnişine sürpriz ataklar yaparak "bir fazla hücumcu" haline dönüştürdü kendini. Böylesine riskli oyunda Fenerbahçe orta sahasını toparlayan İsmail Yüksek oldu.
Fred oyun kurgusunda "etkisiz eleman" olsa da, biri gole giden iki şutun da sahibiydi. Tedesco, risk taşıyan hamleler için Talisca ve Brown'u kenara gönderdiğinde fark bire indi. Sonrasında Nene Talisca'ya golü hediye etti. Ardından Laci'nin ikinci sarısı. 10 kişi kaldı Rizespor. İki dakika sonra Asensio'nun şutu yerden sekerek gitti ağlara. "Kabus" derken, karşımıza çıkan "uyanış" oldu. Bu ortamda, size göre iyi hazırlanmış, pas kurgularını oluşturmuş, alanı genişleterek saldıran bir takım karşısında, beş golle son noktayı koydular. Bu "büyük takım" refleksidir. Asensio, Skriniar gibi "büyük oyuncuların" takıma getirdiği eski karakterdir.
MUSTAFA ÇULCU - FRED'İN KOLLARI KAPALI
Fenerbahçe savunma zaafları ile başladığı oyunda kalesinde beklemedik 2 gol görünce şoka girdi. Çabuk toparlandı. Oyun kontrolünü eline aldı. Tedesco oyuncu değişiklikleri ile doğruyu buldu. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Müthiş geri dönüşle galibiyeti hak etti. Çağdaş Altay'ın Rizespor'un ilk golü öncesi atak başlangıç fazında Buljubasic-Fred mücadelesine devam kararı doğru. Başlama vuruşunu geciktiren itirazında Fred'e mutlaka sarı kart göstermeliydi ama göstermedi. 11'de Duran'a kontrolsüz giren Papanikolaou'ya net sarıyı göstermedi. 12de İsmail'in kolu kapalı penaltı yok. Rizespor'un 2. golü öncesi Laçi'nin şutunda Fred'in kolları kapalı ve sırtını döndüğünde omuz bölgesinden temasla giden topa elle oynama vermesi hatalı karar
Hakemin tarif ettiği gibi genişleme yok, ekranda göremedik! Skriniar'a kontrolsüz girişi dolayısıyla Laçi'ye sarı kart çıkmalıydı sadece faul verdi. 57'de hakeme itirazdan sarısı olan Laçi'nin 64'te Kerem'e faulü umut vaat eden atağı kestiği için 2. sarıdan ihracı doğru. 64'te Talisca'ya çıkmayan net sarı var, faul bile vermedi. Oyuncular hakemlerimizin seviyesini artık kabullenmişler. Kararlarda birbirlerini teskin edip, gülüp geçiyorlar. Biz de daha fazlasını beklemiyoruz zaten.
Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta ise saha dışı küskünler ve saha içi sorumluluktan kaçan oyuncularla bu beraberlik iyi sonuç. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ligin tecrübeli hakemi. 11'de Samsunspor'un attığı gol açık ofsayt ve iptal doğru. 28'de Toure'ye, 32'de Musaba'ya, 34'te Zeki'ye göstermediği net sarı kartlar var! 36'da Borevkovic'in top sağ eline geliyor, penaltı olmaz. VAR müdahalesi yanlış. Hakem OFR'de izledi, 3 dakika sonra doğru kararla devam dedi. 55'te Toure'ye Borevkovic'in hareketi net penaltı. Tespiti zor açıdan hakem doğru karar verdi. Ancak penaltı sonrası mobing ve Salih-Borevkovic çatışmasına duyarsız kaldı! 88'de Toure- Drongelen pozisyonunda devam kararı doğru. VAR skandalına rağmen başarılı yönetim gösterdi.