Sadettin Saran'dan derbi hakemi sorusuna cevap!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçını 5-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, oyuncuların sergilediği karakter ve mücadeleden büyük gurur duyduğunu belirterek, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız, onları seviyoruz. Oyuncularımızı seviyoruz, gördünüz nasıl mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Başkana, yaklaşan derbi maçının hakemiyle ilgili yöneltilen soru da dikkat çekti. "Derbi maçının hakemi için bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Saran, kısa ve net bir şekilde "Hayırlı geceler." yanıtını vererek yorum yapmaktan kaçındı.