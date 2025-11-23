CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran'dan derbi hakemi sorusuna cevap!

Sadettin Saran'dan derbi hakemi sorusuna cevap!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Rizespor galibiyeti sonrası hem futbolculara hem taraftara özel teşekkür etti; derbi hakemi sorusunu ise kısa bir yanıtla geçiştirdi. İşte Saran'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 23:21
Sadettin Saran'dan derbi hakemi sorusuna cevap!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçını 5-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saran, oyuncuların sergilediği karakter ve mücadeleden büyük gurur duyduğunu belirterek, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız, onları seviyoruz. Oyuncularımızı seviyoruz, gördünüz nasıl mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Başkana, yaklaşan derbi maçının hakemiyle ilgili yöneltilen soru da dikkat çekti. "Derbi maçının hakemi için bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Saran, kısa ve net bir şekilde "Hayırlı geceler." yanıtını vererek yorum yapmaktan kaçındı.

SON DAKİKA
