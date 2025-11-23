CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Fenerbahçe'de devre arası transfer planı için dikkat çeken detay ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerde yüksek maliyet nedeniyle yönetim gelecek takviyeleri gidecek oyunculara çevirdi. İşte o isimler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 11:11
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Fenerbahçe'de işler hiç kolay değil. Devre arası transfer süreci başlı başına zor bir süreçken, listedeki isimlerin yüksek maliyetleri, taliplerinin çok olması ve sarı lacivertlilerin limit sorunu durumu daha da güçleştiriyor.

Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Golcü dışında stoper, sol bek ve sekiz numara transferi de planlayan sarı lacivertliler, En-Nesyri, Szymanski başta olmak üzere oyuncu satışlarıyla elini güçlendirip nokta atışı hamleler yapma çabasında.

Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yönetim, hata yapmamak adına ince eleyip sık dokurken, bir de zamanla yarışıyor. Transferlerin gerçekleşmesi için önce birilerinin gitmesi şart.

Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı
D&R REKLAM
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
Kurultay öncesi mesajı verdi! Kılıçdaroğlu ile en son görüşen isim TAKVİM'e konuştu: "İddianameyi gördü yolsuzluğa inandı"
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? Ümraniyespor-Bodrum FK maçı ne zaman? 10:45
Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı Ergün'ün kırmızı kart kararları doğru mu? Trio ekibi yorumladı 10:44
Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! Alanyaspor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:19
Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... Singo'nun durumu belli oldu! F.Bahçe derbisinde... 10:17
Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... Rafa Silva krizi büyüyor! Hukuki süreç... 10:03
Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" Yusuf Demir'e sert eleştiri! "Futbol topuyla yeni tanışmış gibi" 09:35
Daha Eski
Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! Göztepe-Kocaelispor maçı detayları! 09:28
Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar Bugün hangi maçlar var? 23 Kasım Pazar 09:06
Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... Ahmet Çakar yorumladı! Sallai'nin kırmızı kartı... 08:59
Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! Beşiktaş-Samsunspor maçı detayları! 08:41
Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" Usta yazardan flaş yorum! "Önünde diz çöküp özür dilemeliler" 08:31
Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Rizespor-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 07:42