Fenerbahçe'de transfer o şarta bağlı! Limit için...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Golcü dışında stoper, sol bek ve sekiz numara transferi de planlayan sarı lacivertliler, En-Nesyri, Szymanski başta olmak üzere oyuncu satışlarıyla elini güçlendirip nokta atışı hamleler yapma çabasında.



