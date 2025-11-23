CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmamız gerekiyordu!

Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmamız gerekiyordu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin futbolcusu Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu. İşte Nene’nin açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 22:17
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmamız gerekiyordu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin futbolcusu Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu. İşte Nene'nin açıklamaları...

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYORDU"

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi."

"KOLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

"Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kolektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."

F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
D&R REKLAM
DİĞER
Enes Ünal İngilizlerin gündemine oturdu! 341 gün sonra attığı gol yankı buldu...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra derbisinde Arsenal farklı kazandı! Londra derbisinde Arsenal farklı kazandı! 21:28
Arveladze: Galibiyet her zaman tatlıdır Arveladze: Galibiyet her zaman tatlıdır 21:19
Esenler Erokspor evinde 3 puanı kaptı! Esenler Erokspor evinde 3 puanı kaptı! 21:07
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 20:31
F.Bahçe Opet derbide kazandı! F.Bahçe Opet derbide kazandı! 20:13
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:39
Daha Eski
G.Saray Daikin’den net zafer! G.Saray Daikin’den net zafer! 19:28
Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim 19:20
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 19:16
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 19:02
Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! 18:59
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 18:27