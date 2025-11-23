Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmamız gerekiyordu!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin futbolcusu Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu. İşte Nene'nin açıklamaları...

"KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYORDU"

"2-0'dan sonra kafalarımızı kaldırmamız gerektiğini düşünüyordum. Oyunumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu güçlü şekilde. İlk yarı çok iyi işler çıkarmadık. İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Devre arasında çok konuştuk, ikinci yarı farklı bir yüz ile gücümüzü gösterdik. Bu takım açısından çok önemliydi."

"KOLEKTİF ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

"Çok mutluyum. Takımıma yardımcı olduğum için mutluyum. Kolektif çalışmanın ürünü, beraber yapıyoruz her şeyi. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor."