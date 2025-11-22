Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli savunmacıya şu anda kazandığı yıllık 12.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.