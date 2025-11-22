Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler Merih Demiral'a çevrildi. Tedesco'nun ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini yaptı. Milli futbolcunun kararı bekleniyor. İşte ayrıntılar... FB spor haberleri
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:15Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ocak ayında Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isim Merih Demiral.
Sabah'ta yer alan haberde, milli stoperin, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yanıt vermeye hazırlandığı sırada kulübü Al-Ahli'den kafa karıştıran bir teklif aldığı aktarıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli savunmacıya şu anda kazandığı yıllık 12.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe'nin ise Merih Demiral'a Skriniar'a da verdiği ücret olan yıllık 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkabildiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, şimdi Al-Ahli'nin teklifiyle kafası karışan Merih Demiral'ın vereceği son kararı bekliyor.
Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli formasıyla 14 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.