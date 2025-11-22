CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gözler Merih Demiral'a çevrildi. Tedesco'nun ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini yaptı. Milli futbolcunun kararı bekleniyor. İşte ayrıntılar... FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:15 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 10:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Ocak ayında Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isim Merih Demiral.

Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Sabah'ta yer alan haberde, milli stoperin, Fenerbahçe'nin ilgisine olumlu yanıt vermeye hazırlandığı sırada kulübü Al-Ahli'den kafa karıştıran bir teklif aldığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli savunmacıya şu anda kazandığı yıllık 12.5 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Fenerbahçe'nin ise Merih Demiral'a Skriniar'a da verdiği ücret olan yıllık 7.5 milyon Euro'ya kadar çıkabildiği belirtildi. Sarı-lacivertliler, şimdi Al-Ahli'nin teklifiyle kafası karışan Merih Demiral'ın vereceği son kararı bekliyor.

Fenerbahçe'de Merih Demiral gelişmesi! Geri dönecek mi?

Piyasa değeri 13 milyon Euro olan Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli formasıyla 14 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi.

REKLAM - D&R
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen...
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
Sol beke Faslı yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! Kayserispor - Gaziantep FK maçı detayları! 10:19
Geri dönecek mi? Merih Demiral... Geri dönecek mi? Merih Demiral... 10:15
Sol beke Faslı yıldız! Sol beke Faslı yıldız! 09:58
Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! Galatasaray-Gençlerbirliği maçı yayın bilgisi! 09:58
Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! Cagliari-Genoa maçı canlı yayın bilgileri! 09:49
3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 3 yılda 6 defa! Eyvah Osimhen... 09:43
Daha Eski
En Nesyri krizi! Sadettin Saran... En Nesyri krizi! Sadettin Saran... 09:20
Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi Bugünün maçları hangi kanalda? 22 Kasım Cumartesi 07:40
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:46
Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! Benfica Portekiz Kupası'nda tur atladı! 01:45
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42
İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! İslam Dayanışma Oyunları’nı zirvede kapattık! 01:42