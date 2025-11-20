Goretzka’yı satmıyor

Alman ekibi Bayern Münih, Leon Goretzka'yı takımda tutma kararı aldı. Bundesliga devinin, ocak ayı için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye almayacağını yazan Bild, "Fenerbahçe ve Juventus, Goretzka'yı transfer etmeyi düşünmüştü ancak Bayern oyuncusunu göndermeyecek" ifadelerini kullandı.
