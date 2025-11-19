Fenerbahçe’de Marco Asensio'ya Serie A kancası!

Fichajes'te yer alan habere göre Milan yönetimi, 29 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için en ısrarcı kulüp konumunda ve onu spor projeleri için ideal bir takviye olarak görüyor. Asensio'nun fiziksel durumu ve taktiksel rolü hakkında olumlu raporlar alan İtalyan ekibinin, ocak ayında Asensio için hamle yapabileceği ifade ediliyor.