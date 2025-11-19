Fenerbahçe’de Marco Asensio'ya Serie A kancası!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına giren yıldız 10 numara Marco Asensio için İtalya Serie A'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte sarı-lacivertlileri telaşlandıran o iddia... | Son dakika FB transfer haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:35
Domenico Tedesco önderliğinde Süper Lig'de ivmeli bir çıkış grafiği yakalayan Fenerbahçe'nin oyuncularına talipler artıyor.

Sarı-lacivertlere sezon başında PSG'den 7.5 milyon euro bedel karşılığında katılan Marco Asensio, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı yapan İspanyol oyuncunun bir sonraki durağı İtalya olabilir.

Fichajes'te yer alan habere göre Milan yönetimi, 29 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için en ısrarcı kulüp konumunda ve onu spor projeleri için ideal bir takviye olarak görüyor. Asensio'nun fiziksel durumu ve taktiksel rolü hakkında olumlu raporlar alan İtalyan ekibinin, ocak ayında Asensio için hamle yapabileceği ifade ediliyor.

İşte aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği o haber...

