CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca, Brezilya'ya geri döneceği yönündeki iddialar hakkında konuştu. İşte Talisca'nın açıklamaları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 18:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, son dönemde sıkça gündeme gelen transfer söylentilerine kesin bir dille yanıt verdi. Brezilya basınında bahsedilen ülkesine dönüş ihtimalini net bir şekilde yalanlayan Talisca, sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığının altını çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Bandsport'a konuşan Brezilyalı yıldız, "İnsanlar Brezilya'ya döneceğimi, Bahia ya da Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." ifadelerini kullanarak dedikodulara son noktayı koydu.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmelerine henüz başlanmadığını da doğruladı. "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık." diyen Talisca, geleceğinin netleşmesi için biraz daha zaman gerektiğini belirtti.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Takımın mevcut atmosferinden ve sportif hedeflerden memnun olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, hem lig hem Avrupa performansına dikkat çekti:
"Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok kritik bir maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz."

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 6 gol ve 2 asistlik katkı vererek takımın hücum gücünde önemli bir rol oynadı.

D&R - KİTAP
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 5 futbolcu...
DİĞER
Almanya Leroy Sane’yi konuşuyor! “Büyük sorunlar çıkardı”
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
Talisca'dan çok konuşulacak Mourinho ve Tedesco açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? Play-off kura çekimi ne zaman yapılacak? 17:42
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 17:11
Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! Belçika-Lihtenştayn maçı detayları! 16:17
Nuri Muhammet Yaman'dan açıklamalar! Nuri Muhammet Yaman'dan açıklamalar! 16:16
Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a ziyaret 16:01
Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! Ay-yıldızlı judocular Deaflympics’i 6 madalya ile tamamladı! 15:55
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı 15:51
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı! 15:44
Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! Antalya’daki 3x3 basketbol turnuvasında şampiyonlar belli oldu! 15:22
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 15:21
Goretzka kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? Goretzka kararını verdi! F.Bahçe'ye gelecek mi? 15:13
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası İsviçre'de başlayacak! Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası İsviçre'de başlayacak! 15:13