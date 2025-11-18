FENERBAHÇE HABERİ - Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Kendisi açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, son dönemde sıkça gündeme gelen transfer söylentilerine kesin bir dille yanıt verdi. Brezilya basınında bahsedilen ülkesine dönüş ihtimalini net bir şekilde yalanlayan Talisca, sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığının altını çizdi.
Bandsport'a konuşan Brezilyalı yıldız, "İnsanlar Brezilya'ya döneceğimi, Bahia ya da Corinthians arasında seçim yapacağımı söylüyor ama bu doğru değil." ifadelerini kullanarak dedikodulara son noktayı koydu.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmelerine henüz başlanmadığını da doğruladı. "Henüz bu konuyu konuşmaya başlamadık." diyen Talisca, geleceğinin netleşmesi için biraz daha zaman gerektiğini belirtti.
Takımın mevcut atmosferinden ve sportif hedeflerden memnun olduğunu vurgulayan yıldız oyuncu, hem lig hem Avrupa performansına dikkat çekti: "Galatasaray ile puan farkını bire indirdiğimiz önemli bir dönemdeyiz. İki hafta sonra onlarla çok kritik bir maç oynayacağız. Avrupa Ligi'nde de çok iyi gidiyoruz."
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Anderson Talisca, 6 gol ve 2 asistlik katkı vererek takımın hücum gücünde önemli bir rol oynadı.