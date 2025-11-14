CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler için daha önce Robert Lewandowski ismi yazılırken son olarak Fenerbahçe'nin Lewandowski haricinde o isim için de Barcelona'nın kapısını çalacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor ve stoper.

Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

Yönetimin ve Tedesco'nun bir numaralı golcü adayı ise Barcelona'nın Polonyalı süper starı Robert Lewandowski. Lewa'nın menajeriyle ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

DÜZENLİ FORMA GİYEMİYOR

Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin bu bölge için düşündüğü isim de Barcelona'dan Andreas Christensen. Katalan ekibinde düzenli forma giyemediği için ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için de resmi teklif yapılacak. Christensen'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim, Barcelona'nın iki yıldızına ocak ayında sarı-lacivertli formayı giydirmek istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

ROTASYONDA KALIYOR

2022'de Chelsea'den bedelsiz olarak transfer edilen Andreas Christensen, bu sezon Barcelona'yla 10 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 342 dakika sahada kalan Danimarkalı oyuncu, sadece 3 mücadelede 90 dakika görev yapabildi.

Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

OPSİYONU BULUNUYOR

Barcelona ile sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitse de Robert Lewandowski'nin Katalanlarla 1 yıl opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

BU SEZON 7 GOL ATTI

Barcelona ile bu sezon La Liga'da 9 maça çıkan ve 449 dakika sahada kalan Lewandowski, 7 kez fileleri havalandırdı ve 64 dakika bir gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmaya çıkan Lewa, gol atamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

MILAN DA TAKİPTE

İspanyol medyasından Mundo Deportivo, "Lewandowski'nin ismi; ocak ayında Fenerbahçe, temmuz ayında ise Milan'la anılıyor" başlığı ile Polonyalının Barcelona'dan ayrılığının yakın olduğunu duyurdu.

G.Saray'da Anguissa ısrarı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI ANLATIM | OGM'nin yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü: 1 pilotumuz şehit oldu | Başkan Erdoğan'dan taziye
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55