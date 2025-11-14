Fenerbahçe hücum ve savunma transferlerini Barcelona'dan çözecek! Lewandowski ile birlikte o isim de gelecek

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla, dikkat çeken Fenerbahçe, sezonun geri kalanında sıkıntı yaşamamak için devre arasında takımı güçlendirme kararı aldı. En az üç bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef; santrfor ve stoper.