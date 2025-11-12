Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla lider Galatasaray'ın ensesine yapışan Fenerbahçe, hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Öncelikli hedef orta saha...

EN AZ 20 MİLYON EURO Napoli'de mutlu olmayan ve ayrılmak isteyen Anguissa için tüm imkanlar seferber edilecek. İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kamerunlu için devre arasında kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetimin 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunacağı belirtildi.