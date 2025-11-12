CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam

Fenerbahçe'de gündem Anguissa! İşte teklif edilecek rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Napoli’nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için devre arasında harekete geçiyor. Yönetim, yıldız futbolcu için İtalya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Anguissa çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla lider Galatasaray'ın ensesine yapışan Fenerbahçe, hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Öncelikli hedef orta saha...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Anguissa çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

Listenin ilk sırasındaki isim ise; Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa... Fenerbahçe transfer komitesi 29 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yapacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Anguissa çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

EN AZ 20 MİLYON EURO

Napoli'de mutlu olmayan ve ayrılmak isteyen Anguissa için tüm imkanlar seferber edilecek. İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2027'de bitecek olan Kamerunlu için devre arasında kesenin ağzını açmaya hazırlanan yönetimin 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunacağı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Anguissa çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

İtalyan medyası ise; Fenerbahçe'nin yanı sıra; Galatasaray ve Arap kulüplerinin de 29 yaşındaki futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’den İtalya’ya Anguissa çıkarması! İşte teklif edilecek rakam

15 MAÇTA OYNADI

Anguissa, her ne kadar takımdan ayrılmak istese de Napoli'nin domino taşlarından biri konumunda... Bu sezon Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 15 maça çıkan Kamerunlu, 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

G.Saray'dan Pavlovic çıkarması!
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı!
DİĞER
Yapay zeka, Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! 3 puan farkla zafer...
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
G.Saray'dan Barış Alper kararı! Transferi...
Cenk Tosun’a sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! Tofaş İspanya deplasmanında mağlup! 01:21
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik Jasikevicius: Son 15 dakika felakettik 01:02
Daha Eski
F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! F.Bahçe Beko Almanya'da Maccabi'yi devirdi! 00:38
Lewandowski’den ayrılık açıklaması! Lewandowski’den ayrılık açıklaması! 00:38
Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! Okan Buruk'tan flaş Icardi kararı! 00:38
A. Efes Bologna’da kayıp! A. Efes Bologna’da kayıp! 00:38
C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! C. Ronaldo’dan emeklilik açıklaması! 00:38
Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! Brezilyalı futbolcu Oscar hastaneye kaldırıldı! 00:38