Nesyri ikinci yarıda

Sarı-lacıvertli takımın bu sezonki en golcü ismi olan Youssef En Nesyri, Kayserispor mücadelesine kulübede başladı. Sahaya Talisca’yı forvet olarak süren Domenico Tedesco, Faslı futbolcuyu ise ikinci yarıda değerlendirdi. Nesyri, 61’de Talisca’nın yerine sahaya dahil oldu.
Sarı-lacıvertli takımın bu sezonki en golcü ismi olan Youssef En Nesyri, Kayserispor mücadelesine kulübede başladı. Sahaya Talisca'yı forvet olarak süren Domenico Tedesco, Faslı futbolcuyu ise ikinci yarıda değerlendirdi. Nesyri, 61'de Talisca'nın yerine sahaya dahil oldu.