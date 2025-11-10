Levent formayı kaptı

Teknik direktör Domenico Tedesco, dünkü mücadelede de tercihini sol bekte yine Levent Mercan’dan yana kullandı. Archie Brown’ı kulübede tutan İtalyan çalıştırıcı Levent’e şans verdi. Ounghka’nın attığı golde hatası bulunan Levent, bunun dışında çok başarılı bir performans gösterdi.
