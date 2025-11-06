Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta maçında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya geliyor. Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çekya'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE VIKTORIA PLZEN-F.BAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Memic, Cerv, Valenta, Souare, Ladra, Durosinmi, Adu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Talisca, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı,TSİ 23.00'te başladı.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

VIKTORIA PLZEN - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilir.

İKİLİNİN 3. RANDEVUSU

Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile ilk kez, Avrupa kupalarında en başarılı olduğu sezonlardan biri olan 2012-2013 sezonunda karşılaştı. Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar giden yolda sarı-lacivertliler, rakibini son 16 turunda elemeyi başardı. Deplasmanda oynanan ilk maçta Pierre Webo'nun golüyle galibiyete uzanan Kanarya, evinde de 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı. İki ekip 14 Mart 2013'den sonra 3. kez kozlarını paylaşıyor.

AVRUPA'DAKİ 294. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bu maçla beraber Viktori Plzen mücadelesiyle birlikte 294. maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde 416 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 151 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.

ÇEKYA TAKIMLARI İLE 16. MÜCADELE

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla Sparta Prag ile karşılaştı 1989 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynanan 2 maçta yenilen Kanarya, 2004-2005 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında rakibine karşı oynadığı 2 maçı da kazandı. Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı ve 2-1 mağlup ettiği Slavia Prag ile 2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off turunda rakip oldu. Kanarya; Slovacko, Sigma Olomouc ve Bohemians 1905 takımlarıyla da 2'şer maç yaptı. Fenerbahçe 6 kez mağlup ettiği Çekya takımlarına 7 kez kaybetti. 2 müsabaka ise berabere tamamlandı.

MARTIN HYSKY YÖNETİMİNDE ÇIKIŞA GEÇTİ

Viktoria Plzen, Çekya Ligi'nde bu sezon 14 maça çıkarken, 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde alınan kötü sonuçların ardından ekim ayında teknik direktör değişikliğine giden Çekya ekibinde, Martin Hysky 3'ü lig, 1'i Avrupa Ligi, 1'i de yerel kupa olmak üzere son 5 karşılaşmada 5 galibiyet elde etti. Plzen ekibi, ligde 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Takımda Rafiu Durosinmi, tüm kulvarlarda 11 golle takımının en golcü ismi olarak ön plana çıktı. Matej Vydra 9 gollük katkı sağlarken Ganalı oyuncu Prince Kwabena Adu'nun ise 6 golü bulunuyor.

AVRUPA GOLCÜSÜ KEREM AKTÜRKOĞLU

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde attığı 4 golün 3'üne imza attı. Kerem, Nice maçında 2, Stuttgart maçında 1 gol atarak takımının galibiyetlerinde en önemli pay sahibi oldu. 27 yaşındaki hücum oyuncusu 3 maça da 11'de başladı.

ALLARD LINDHOUT DÜDÜK ÇALIYOR

Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout düdük çalıyor. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ile Johan Balder yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hollandalı Dennis Higler görev yapıyor. Higler'e AVAR'da ise Richard Martens eşlik ediyor.