Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan yönetimin önerisine net yanıt! “İhtiyacım yok”

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürerken teknik direktör Domenico Tedesco ile yönetim arasında dikkat çeken bir görüşme yaşandı. İtalyan çalıştırıcı, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yönetime net bir tavır sergiledi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 10:14
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maç öncesi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre son haftalarda sakat futbolcuların da takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri artan Tedesco, yönetimle yapılan özel toplantıda önemli bir kararın altına imza attı.

KADRO DIŞI KALANLARA AF YOK
0-0 biten Samsunspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumları merak konusu olmuştu. Yönetim, Tedesco'ya iki futbolcunun affedilmesi yönünde bir öneri sundu.

Ancak İtalyan teknik adam, bu teklifi net bir ifadeyle geri çevirdi: "Hayır, şimdilik ihtiyacım yok."

Bu yanıtın ardından her iki futbolcunun takıma dönme ihtimali şimdilik rafa kaldırıldı.

OCAKTA AYRILIK SİNYALİ
Yaz transfer döneminde Japonya'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Cenk Tosun'un, ocak ayında bonservisini alarak Fenerbahçe'den ayrılmasına onay verildi.

