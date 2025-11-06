FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan yönetimin önerisine net yanıt! “İhtiyacım yok”

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maç öncesi kulislerde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sabah'ta yer alan habere göre son haftalarda sakat futbolcuların da takıma dönmesiyle elindeki alternatifleri artan Tedesco, yönetimle yapılan özel toplantıda önemli bir kararın altına imza attı.
KADRO DIŞI KALANLARA AF YOK 0-0 biten Samsunspor karşılaşmasının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un durumları merak konusu olmuştu. Yönetim, Tedesco'ya iki futbolcunun affedilmesi yönünde bir öneri sundu.
