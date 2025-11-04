CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası

Jhon Duran: En kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran, sakatlık süreci, başkan Sadettin Saran’ın desteği ve hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Duran'ın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 16:39
Fenerbahçe'nin, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettiği derbide galibiyet golünü atan Jhon Duran, Fenerbahçe Televizyonu'na konuştu. Kolombiyalı forvet, uzun süren sakatlığın ardından yeniden sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"ZORLU BİR SÜREÇTİ AMA TANRI'NIN PLANINA HEP GÜVENDİM"

Sakatlık dönemini anlatan Duran, "Uzun bir süreçti benim için, en iyi şekilde dönebilmek için çok çalışmam gerekiyordu. Her futbolcu takımına fayda sağlamak ister ama benim için bu dönem uzundu. Buna rağmen iyi geçti. Şimdi en kısa sürede en iyi formuma ulaşmak ve takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum," dedi.

Yaşadığı süreçte yapılan eleştiriler hakkında da konuşan golcü oyuncu, "İnsanların kötü yorumlar yapmasına ve durumumu olduğundan kötü göstermesine alışkınım. Ancak hiçbirine cevap vermedim. Sakinliğimi korudum, Tanrı'nın planına inandım ve sadece çalışmalarıma odaklandım," ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN SARAN HER ZAMAN YANIMDAYDI"

Duran, sakatlığı süresince Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın kendisine verdiği desteği de özel olarak vurguladı:

"Tüm süreç boyunca başkanımız yanımda oldu, her zaman benimle konuştu ve moral verdi. Devin Bey'in desteği de çok önemliydi. Oyuncuların yanında olmak için gerçekten çabalıyorlar. Benimle sürekli iletişimde kaldılar ve bu süreci en kısa sürede atlatmamda büyük payları oldu."

"GALİBİYET GOLÜ DUYGULARIMIN DIŞA VURUMUYDU"

Beşiktaş derbisinde attığı galibiyet golü hakkında konuşan Kolombiyalı yıldız, "Böylesine önemli bir sakatlıktan döndükten sonra, böyle bir maçta gol atmak benim için çok anlamlıydı. Gol sevinci de tamamen duygularımın dışa vurumuydu; uzun bir aradan sonra tekrar takımıma katkı sağlayabilmek inanılmaz bir histi," dedi.

"HER MAÇA TEK TEK ODAKLANIYORUZ"

Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmede bulunan Duran, "Her zaman maç maç bakmayı tercih ediyorum. Önümüzde uzun bir yol var ama tek odağımız bir sonraki maç. Sahaya çıktığımız her mücadelede elimizden gelenin en iyisini yapacağız," ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ BİZİ HER YERDE DESTEKLİYOR"

Fenerbahçe taraftarlarına özel bir teşekkür gönderen genç forvet, sözlerini şöyle noktaladı: "Taraftarlarımız biz nereye gidersek gidelim stadyumu dolduruyor, bize inanılmaz bir destek veriyor. Biz de onları mutlu edebilmek için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Onların sevgisi bize her zaman ekstra güç katıyor."

