CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tedesco’nun büyük heyecanı

Tedesco’nun büyük heyecanı

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Trabzonspor derbisinden sonra ikinci kez büyük bir maçta görev alıyor. İtalyan hoca, Beşiktaş derbisiyle beraber ilk kez Dolmabahçe’de sahaya çıkıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco’nun büyük heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlı rakibine karşı ilk maçına çıkacak. Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Trabzonspor'u 1-0 yenen Tedesco, şimdi de Beşiktaş'a konuk oluyor. İtalyan hoca, Almanya'da Schalke 04 döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşadı, Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı. Rusya'da Ekim 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran 40 yaşındaki Tedesco; CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova'ya rakip oldu. Tedesco idaresindeki kırmızı- beyazlı takım, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de mağlubiyet yaşadı.

G.Saray'da Icardi için kritik hamle!
Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun için flaş talep!
DİĞER
Mustafa Çulcu, bahis skandalı sonrası o noktaya dikkat çekti! "Arkada gizli kalmış isimler..."
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
G.Saray'a Sambacı stoper!
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan coştu Inter kazandı! Hakan coştu Inter kazandı! 00:58
Osimhen için bomba iddia! Barcelona... Osimhen için bomba iddia! Barcelona... 00:58
Real Betis'ten Amrabat atağı! Real Betis'ten Amrabat atağı! 00:58
F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! F.Bahçe'de gözden düşen isme 4 talip! 00:58
"Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" "Trabzonspor karakterini yeniden belirgin kılacağız!" 00:57
Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! Kasımpaşa'yı deviren Kahta 02 Spor'dan tarihi zafer! 00:57
Daha Eski
Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! Milli yıldız Real Madrid'e önerildi! 00:57
İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! İşte bahis skandalına karışan hakemlerin karnesi! 00:58
Alanyaspor Bursa'da turladı! Alanyaspor Bursa'da turladı! 00:58
Antalya'da turlayan ev sahibi! Antalya'da turlayan ev sahibi! 00:58
Manisa'da turlayan Muğla! Manisa'da turlayan Muğla! 00:58
G.Saray'a Singo müjdesi! G.Saray'a Singo müjdesi! 00:58