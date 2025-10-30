Tedesco’nun büyük heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında siyah-beyazlı rakibine karşı ilk maçına çıkacak. Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Trabzonspor'u 1-0 yenen Tedesco, şimdi de Beşiktaş'a konuk oluyor. İtalyan hoca, Almanya'da Schalke 04 döneminde, 3 kez 'Ruhr derbisi' heyecanı yaşadı, Dortmund'a karşı 1'er kez galibiyet, beraberlik, mağlubiyet aldı. Rusya'da Ekim 2019 - Haziran 2021 tarihleri arasında Spartak Moskova'yı çalıştıran 40 yaşındaki Tedesco; CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova'ya rakip oldu. Tedesco idaresindeki kırmızı- beyazlı takım, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 de mağlubiyet yaşadı.