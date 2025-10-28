Valencia Basket-Fenerbahçe Beko MAÇI CANLI İZLE | Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de 7. hafta heyecanı, İspanya'da oynanacak kritik karşılaşma ile devam ediyor. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Valencia Basket'e konuk olacak. Sarunas Jasikevicius yönetiminde parkeye çıkacak sarı-lacivertliler, Roig Arena'daki mücadeleden galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor. Geride kalan 6 maçta 3 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, aynı galibiyet sayısına sahip olan İspanyol temsilcisi karşısında hem oyun hem de skor üstünlüğü kurmayı hedefliyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 7. haftasında oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı 28 Ekim Salı günü saat 23.00'de başlayacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Roig Arena'da oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

EuroLeague'in 7. haftasında İspanya deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe Beko'da tedavi süreci devam eden Arturs Zagars ve bireysel çalışmalarını sürdüren Brandon Boston Jr. Valencia Basket maçında forma giyemeyecek.