İlk kez eksik yok

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda toparlanan ve üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertliler, sakatlıklardan yana çok çekti. Sezon başından itibaren birçok oyuncusu sakatlık geçiren ve bir türlü sahaya ideal kadrosu ile çıkamayan F.Bahçe'de, kaleci Ederson ve golcü Jhon Duran, Stuttgart önünde forma giyerek takıma dönüş yapmışlardı. Ederson sahaya ilk 11'de çıkarken, henüz tam hazır olmayan Duran ise son 3 dakika kendisine şans bulmuştu.

DURAN İKİNCİ YARIDA

Kaptan Mert Hakan'ın da artık takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya tam kadro çıkma şansı yakalayacak. G.Antep deplasmanında İtalyan teknik direktör Tedesco, kafasındaki ilk 11'i sahaya sürebilecek ancak Duran'ın henüz fiziksel eksiğini kapatmadığı için ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Cezası sona eren Milan Skriniar da geçen hafta devrettiği formasını G.Antep deplasmanında geri alacak.