CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İlk kez eksik yok

İlk kez eksik yok

Bu sezon sakatlıklardan muzdarip olan F.Bahçe, ilk kez G.Antep FK deplasmanında sahaya tam kadro olarak çıkacak. Cezasını Karabük önünde çeken Škriniar da formasına yeniden kavuşacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlk kez eksik yok

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ancak son haftalarda toparlanan ve üst üste galibiyetler elde eden sarı-lacivertliler, sakatlıklardan yana çok çekti. Sezon başından itibaren birçok oyuncusu sakatlık geçiren ve bir türlü sahaya ideal kadrosu ile çıkamayan F.Bahçe'de, kaleci Ederson ve golcü Jhon Duran, Stuttgart önünde forma giyerek takıma dönüş yapmışlardı. Ederson sahaya ilk 11'de çıkarken, henüz tam hazır olmayan Duran ise son 3 dakika kendisine şans bulmuştu.

DURAN İKİNCİ YARIDA

Kaptan Mert Hakan'ın da artık takımla birlikte çalışmalara başlamasının ardından sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya tam kadro çıkma şansı yakalayacak. G.Antep deplasmanında İtalyan teknik direktör Tedesco, kafasındaki ilk 11'i sahaya sürebilecek ancak Duran'ın henüz fiziksel eksiğini kapatmadığı için ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Cezası sona eren Milan Skriniar da geçen hafta devrettiği formasını G.Antep deplasmanında geri alacak.

REKLAM - idefix
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
DİĞER
Tedesco yeni evinin keyfini henüz çıkaramadı! Genç teknik adam için dikkat çeken gerçek...
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
G.Saray geriden gelerek kazandı!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 01:06
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:35
R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! R. Vallecano tribünlerinde Filistin bayrakları! 00:36
Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! Kenan'lı Juventus başkentte kayıp! 00:39
Meksika'da zafer Norris'in! Meksika'da zafer Norris'in! 00:54
Daha Eski
El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! 00:13
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 00:13
Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! Hakem direkt beyaz noktayı gösterdi! 00:13
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 00:13
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 00:13
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! Beşiktaş tribünlerinden sert tepki! 00:13